Geplatzte Fernwärmeleitung in Gedächtniskirche

Berlin - Eine geplatzte Fernwärmeleitung in der Gedächtniskirche in Berlin-Charlottenburg hat in der Nacht zu Dienstag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag mitteilte, lief heißes Wasser aus der kaputten Leitung sowohl in die Kirche als auch in den Souvenirladen. Nach rund zweieinhalb Stunden stellte die Feuerwehr mittels Absperrhahn die Leitung ab. Das ausgelaufene Wasser wurde von den Einsatzkräften entfernt. Durch das heiße Wasser wurde die Inneneinrichtung des Ladens beschädigt.

Bei dem Einsatz waren insgesamt 23 Feuerwehrkräfte vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Ursache für das Platzen der Leitung ist noch unklar.