weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Deutschland & Welt
    3. >
  3. Deutschland
    4. >

  4. Das Jahr Eins: DDR-Gewerkschaftschef Harry Tisch: Genosse Genießer: Der rote Feudalherr vor Gericht

DDR-Gewerkschaftschef Harry Tisch Genosse Genießer: Der rote Feudalherr vor Gericht

Er war der mächtige Chef von fast zehn Millionen Gewerkschaftern, doch am Ende landete er vor Gericht. Harry Tisch stieg vom Bauschlosser zum Politbüro-Mitglied auf und erst nach dem tiefen Fall entschied er sich zu einem späten Geständnis.

Von Steffen Könau Aktualisiert: 01.02.2026, 16:32
Harry Tisch war von Beruf Bauschlosser, er gab sich als bürgernaher Volkstribun und führte als Chef der DDR-Einheitsgewerkschaft FDGB das Regiment eines roten Feudalherren-
Harry Tisch war von Beruf Bauschlosser, er gab sich als bürgernaher Volkstribun und führte als Chef der DDR-Einheitsgewerkschaft FDGB das Regiment eines roten Feudalherren- IMAGO/Klaus Rose

Halle/MZ. - Andere Genossen waren mächtiger gewesen in der untergegangenen DDR. Sie saßen an größeren Schalthebeln, hatten sich prächtigere Wochenend-Refugien gebaut, sie konnten auf einer größeren Bühne spielen und an den Rädern der Weltpolitik drehen.