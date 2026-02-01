DDR-Gewerkschaftschef Harry Tisch Genosse Genießer: Der rote Feudalherr vor Gericht

Er war der mächtige Chef von fast zehn Millionen Gewerkschaftern, doch am Ende landete er vor Gericht. Harry Tisch stieg vom Bauschlosser zum Politbüro-Mitglied auf und erst nach dem tiefen Fall entschied er sich zu einem späten Geständnis.