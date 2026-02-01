DDR-Gewerkschaftschef Harry Tisch Genosse Genießer: Der rote Feudalherr vor Gericht
Er war der mächtige Chef von fast zehn Millionen Gewerkschaftern, doch am Ende landete er vor Gericht. Harry Tisch stieg vom Bauschlosser zum Politbüro-Mitglied auf und erst nach dem tiefen Fall entschied er sich zu einem späten Geständnis.
Aktualisiert: 01.02.2026, 16:32
Halle/MZ. - Andere Genossen waren mächtiger gewesen in der untergegangenen DDR. Sie saßen an größeren Schalthebeln, hatten sich prächtigere Wochenend-Refugien gebaut, sie konnten auf einer größeren Bühne spielen und an den Rädern der Weltpolitik drehen.