Gemeinderat stimmt gegen neues Gewerbegebiet „Star Park II“

Kabelsketal - Das rund 200 Hektar große Gewerbegebiet „Star Park II“ bei Halle soll nicht gebaut werden. Der Gemeinderat von Kabelsketal (Saalekreis) habe sich grundsätzlich gegen das Projekt entschieden, sagte Bürgermeister Steffen Kunnig (parteilos) am Donnerstag. Den Angaben zufolge fiel die Entscheidung am Mittwoch mit einer Stimme Mehrheit (9:8). Laut den Planungen wurde für den „Star Park II“ mit rund 3000 Arbeitsplätzen gerechnet. In Kabelsketal regte sich Widerstand gegen die Erweiterung des Gewerbegebietes „Star Park I“ durch den neuen „Star Park II“. Kabelsketal mit rund 9000 Einwohnern liegt zwischen Halle und Leipzig in der Nähe zur A14 und zum Flughafen Leipzig/Halle.

Eine Bürgerinitiative befürchtet zusätzliche Belastungen für Mensch, Natur und Umwelt durch zusätzlichen Verkehr und Lärm. Zudem wurden Angaben zu geplanten Arbeitsplätzen als unzureichend kritisiert. Bedenken gebe es auch gegen die Versiegelung von Flächen, erklärte Kunnig.

Nach Angaben des Bürgermeisters sind derzeit in und um Kabelsketal von etwa 390 Hektar bereits vorhandener Gewerbefläche etwa 180 Hektar frei und damit noch nicht ausgelastet. Die Stadt Halle und der Saalekreis hatten sich für die Erweiterung des Gewerbegebietes „Star Park I“ ausgesprochen. Auf dem Areal sind bisher Firmen wie auch Logistiker ansässig. Über die Entscheidung des Gemeinderates hatte zunächst die „Mitteldeutsche Zeitung“ (Halle) berichtet.