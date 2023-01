Gemälde-Klebeaktion: Klimaschutz-Aktivistin vor Gericht

Berlin - Nach einer Klebeaktion an einem wertvollen Bild in der Berliner Gemäldegalerie steht eine Klimaschutz-Aktivistin am Donnerstag (9.15 Uhr) vor dem Amtsgericht Tiergarten. Die 20-Jährige und eine weitere Aktivistin sollen sich im vergangenen August mit Sekundenkleber am historischen Holzrahmen des Gemäldes „Die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ von Lucas Cranach dem Älteren (1472-1553) befestigt haben. An dem Rahmen ist laut Ermittlungen ein Schaden in Höhe von 2385 Euro entstanden. Die Anklage lautet auf gemeinschädliche Sachbeschädigung.

Der 20-Jährigen wird in dem Prozess um insgesamt fünf Aktionen der Gruppe Letzte Generation zudem Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch vorgeworfen. In drei Fällen soll sie an Straßenblockaden beteiligt gewesen sein und sich an die Fahrbahn geklebt haben, in einem weiteren Fall soll die Frau in die Kantine eines großen Unternehmens eingedrungen sein und mit anderen Aktivisten ein Vordach des Gebäudes besetzt haben. Für den Prozess vor einem Jugendgericht ist bislang ein Tag vorgesehen.