Geldautomatensprengung in Blomberg

Blomberg (dpa/lnw) - - Unbekannte haben einen Geldautomat in Blomberg im Kreis Lippe gesprengt. Anwohner meldeten die Explosion in der Nacht auf Dienstag in der Ortschaft Istrup, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte. Bei einer Bäckerei, die etwa 30 Meter entfernt ist, ging eine Scheibe durch die Detonation kaputt. Ob Geld aus dem Automaten entnommen wurde und in welcher Höhe, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.