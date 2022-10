Geldautomat in Egestorf gesprengt

Egestorf - In Egestorf im Landkreis Harburg haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner meldeten am frühen Mittwochmorgen Explosionsgeräusche, wie die Polizei mitteilte. Zeugen erkannten mehrere Menschen an einem Haus, in dem sich ein Geldausgabeautomat befindet. Die Verdächtigen seien den Angaben zufolge kurz nach der Explosion mit einem hochmotorisierten Auto geflüchtet, zudem wurde ein weißer Kastenwagen gesehen. Es wurden mehrere Autos durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Anwohner aus dem beschädigten Haus wurden in einem Hotel untergebracht.

Umfangreiche Suchmaßnahmen, auch mit einem Polizeihubschrauber, waren zunächst erfolglos. Die Schadenshöhe und die Höhe des entwendeten Bargeldes sind noch nicht bekannt. Der Fahrer des Kastenwagens sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Harburg unter 04181/2850 in Verbindung zu setzen.