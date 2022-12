Polizeieinsatz Geiselnahme im vorweihnachtlichen Dresden beendet

In das vorweihnachtliche Dresden platzt am Samstagvormittag die Meldung einer Geiselnahme in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt. Die Polizei beendet diese am Mittag. Es stellt sich heraus, dass es einen Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt gibt.