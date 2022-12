Geiselnahme durch Halle-Attentäter: Linke fordert Aufklärung

Magdeburg/Burg - Nach der Geiselnahme im Gefängnis in Burg durch den rechtsextremen Halle-Attentäter hat die Linke umfassende Aufklärung gefordert. „Die Welt schaut auf Sachsen-Anhalt und die Landesregierung trägt eine besondere Verantwortung und muss besonders sorgfältig handeln“, erklärte Fraktionschefin Eva von Angern am Dienstag. Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) müsse alles unternehmen, damit der aktuelle Vorfall aufgearbeitet und Schwachstellen behoben werden. Der Rechtsausschuss des Landtags solle während der Landtagssitzung in dieser Woche zusammenkommen und umfassend informiert werden.