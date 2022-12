Geflügeltransporter stürzt bei Brückenüberquerung in Kanal

Ein Anhänger rutscht von einer kleinen Holzbrücke ab und landet in einem Kanal. Mehr als 2000 Hühner befinden sich in dem Fahrzeug - wie viele werden gerettet werden können?

Ein mit Geflügel beladenes Lastwagengespann fällt in einen Kanal.

Laar - Ein mit mehr als 2000 Hühnern beladener Tiertransportanhänger ist am Donnerstagmorgen im Landkreis Grafschaft Bentheim beim Befahren einer Holzbrücke in einen Kanal gestürzt. Der mit rund 2800 Tieren beladene Anhänger sei nahe der Ortschaft Laar nach rechts von der Brücke abgekommen und im Kanal auf dem Dach zum Liegen gekommen, teilte die Polizei mit. Zuvor war von 2700 Hühnern die Rede gewesen.

Wie viele Tiere aus dem Anhänger gerettet werden konnten, stand zunächst nicht fest. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte dürfte ein Großteil der Tiere den Unfall nicht überlebt haben, sagte eine Polizeisprecherin. Der 53 Jahre alte Fahrer erlitt einen Schock. Der Sachschaden lag nach einer ersten Schätzung bei rund 800.000 Euro.

Die Brücke wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. In einer ersten Meldung der Polizei hatte es geheißen, dass die Brücke beim Befahren durch das Lastwagengespann wegen des Gewichts einstürzte. Insgesamt waren auf dem Lastwagen und dem Anhänger 6000 Hühner geladen. Die Bergungsarbeiten dauerten über mehrere Stunden an. Sie rechne damit, dass sich der Einsatz bis in die frühen Abendstunden hinziehe, sagte die Polizeisprecherin. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren zu dem Großeinsatz ausgerückt.