Geduldsprobe für Kinder: Schiff steckte bei Wangerooge fest

Wangerooge - Geduld mussten mehr als 100 Kinder auf einem Ausflugsschiff auf der Nordsee haben: Das Schiff war am Donnerstagnachmittag zwischen den Ostfriesischen Inseln Wangerooge und Spiekeroog auf Grund gelaufen. Erst nach viereinhalb Stunden konnten Seenotretter das Schiff freischleppen, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Abend mitteilte.

Demnach bemerkte der Kapitän gegen 15 Uhr, dass das Schiff mit insgesamt 137 Menschen an Bord festsaß und die Besatzung es aus eigener Kraft nicht befreien konnte. Das Seenotrettungsboot „Fritz Thieme“ traf den Angaben zufolge zwar kurz nach dem Notruf ein, konnte das Ausflugsschiff aber nicht sofort befreien, weil dieses in einer Sandbank festsaß. Erst viereinhalb Stunden später - bei einem höheren Wasserpegel - schafften es die Rettungskräfte, das Schiff nach mehreren Versuchen freizuschleppen. Die Passagiere blieben so lange an Bord - immerhin bei ruhiger See, so die DGzRS.