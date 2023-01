Gasexplosion in Mühlhausen: 77-Jähriger schwer verletzt

Bei einer Gasexplosion in Mühlhausen ist ein Mann schwer verletzt worden.

Mühlhausen - Bei einer Gasexplosion in Mühlhausen ist ein Mann schwer verletzt worden. In dem Mehrfamilienhaus sei am Donnerstag gegen Mittag im Erdgeschoss eine Propangasflasche explodiert, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Durch die Wucht der Detonation wurde ein Teil der Hauswand nach außen gedrückt. Das Haus ist den Angaben nach derzeit nicht mehr bewohnbar und einsturzgefährdet.

Ein 77-Jähriger erlitt schwere Verbrennungen und wurde in eine Spezialklinik nach Halle gebracht, wie es hieß. Spezialisten und Brandursachenermittler klärten nun ab, ob es aufgrund einer technischen Ursache oder eines Bedienfehlers zu der Expolsion gekommen sei. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro.