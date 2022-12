Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Jever (dpa/lni) - Eine Fußgängerin ist in Jever von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 63-Jährige war am Donnerstagabend über einen Fußweg an einer Straße gelaufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Auto erfasste die Frau beim Ausparken, so dass sie auf die Straße stürzte und schwere Kopfverletzungen erlitt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut dem Sprecher konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.