Fußgängerin stürzt und wird von Auto schwer verletzt

Leipzig - Eine 88-Jährige ist in Leipzig auf die Straße gestürzt und von einem Auto erfasst worden. Die 88-Jährige und ein 86 Jahre alter Mann seien am Montagnachmittag auf dem Gehweg gestürzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Während der 86-Jährige auf dem Bürgersteig landete, fiel die Frau auf die Straße. Dort wurde sie von dem Wagen eines 83 Jahre alten Autofahrers angefahren. Die 88-Jährige wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Autofahrer werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.