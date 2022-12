Fußgängerin in Plauen von Auto erfasst und schwer verletzt

Plauen - Eine 49-jährige Fußgängerin ist in Plauen (Vogtlandkreis) von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die Frau am frühen Dienstagabend beim Überqueren der Straße vom Auto eines 37-Jährigen erfasst, der gerade links abbiegen wollte. Die schwerverletzte Frau wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Den Angaben zufolge ist kein Sachschaden entstanden.