Limbach-Oberfrohna - Ein Fußgänger ist am Donnerstag in Limbach-Oberfrohna im Landkreis Zwickau von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Abend mit. Zunächst war unklar, wer der Mann ist, da er keine Papiere bei sich trug. Weitere Angaben machte die Polizei zu dem Unfall vorerst nicht.