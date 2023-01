Fußgänger nach Unfall auf Intensivstation: Mann hatte Grün

Berlin - Ein Fußgänger ist in Berlin-Tempelhof an einer Ampelkreuzung von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 62-Jährige erlitt am Montagmorgen eine Vielzahl von Knochenbrüchen und inneren Verletzungen und werde noch immer intensivmedizinisch in einem Krankenhaus betreut, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 31 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock und kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Ein Fachkommissariat der Polizei für Verkehrsdelikte ermittelt. Laut ersten Erkenntnissen überquerte der Fußgänger an der Kreuzung Schöneberger Straße/Alboinstraße bei grünem Ampellicht die Fahrbahn. Die Autofahrerin war auf der Schöneberger Straße in gleicher Richtung wie der Fußgänger unterwegs und wollte links auf die Stadtautobahn A100 abbiegen. Sie erfasste mit ihrem Wagen den Mann an der Auffahrt, der in der Folge auf die Straße stürzte.