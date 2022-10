Fußgänger in Britz von Auto angefahren und schwer verletzt

Berlin - Ein Autofahrer hat in Berlin-Britz einen Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Der 68-Jährige wurde mit inneren Verletzungen sowie einer Gesichtsverletzung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 19-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Er war am Freitagvormittag auf der Gutschmidtstraße unterwegs, als der 68-Jährige Berichten von Zeugen zufolge die Fahrbahn betrat. Bei dem Zusammenstoß sei er mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden und dann auf den Asphalt geprallt.