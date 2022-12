Fußgänger angefahren: Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Hannover - Ein Autofahrer hat einen 51 Jahre alten Fußgänger auf der Bundesstraße 6 in Laatzen-Gleidingen angefahren und ist danach ohne anzuhalten vom Unfallort geflüchtet. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall am Sonntagabend schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus. Der 51-Jährige war zusammen mit einem 73-Jährigen bei Rot über die Straße gegangen. Der Begleiter informierte nach dem Unfall die Einsatzkräfte. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ein.