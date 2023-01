Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand in Heidenau

Heidenau - Bei einem Wohnungsbrand in Heidenau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sind am Neujahrsmorgen fünf Menschen verletzt worden. Wie es zu dem Brand in dem Mehrfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße kam, ist noch unklar, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach erlitten die vier Erwachsenen im Alter von 32 bis 48 Jahre und ein vierjähriger Junge eine Rauchgasvergiftung, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. In welchem Verhältnis die Verletzten zueinanderstanden, war zunächst unklar. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise mehreren Zehntausend Euro.