Fünf Fakten von RB Leipzig vor dem Spiel gegen Hertha BSC

Leipzig -

• Hertha BSC gehört zu den Lieblingsgegnern von RB Leipzig. Von den zwölf Bundesliga-Duellen gewannen die Leipziger bei nur einer Niederlage zehn. Das Torverhältnis liegt bei 45:12. Das macht einen Torschnitt von 3,75 pro Spiel.

• Knüppeldick kam es in der Vorsaison für den Hauptstadtclub. Im Hinspiel in der Red Bull Arena siegte Leipzig mit 6:0. Die Hertha war somit für das Rückspiel gewarnt, ging aber dennoch im Olympiastadion mit 1:6 unter. • Auch für Timo Werner ist die Hertha ein willkommener Gegner. In acht Spielen gegen die Berliner verbuchte der Nationalstürmer zwölf Scorerpunkte (acht Tore/vier Vorlagen).

• Nach dem 3:0 gegen Ex-Club Borussia Dortmund, dem 4:0 gegen Freund Thomas Letsch und den VfL Bochum kommt es für Marco Rose nach dem 1:1 beim Ex-Verein Mainz erneut zu einem Kumpel-Duell. Herthas Coach Sandro Schwarz und Rose wohnten einst in Mainz in einer Haus-WG. Rose ist Trauzeuge von Schwarz und Patenonkel von dessen Sohn, Schwarz seinerseits ist der Patenonkel von Roses Tochter.

• Der zuletzt stark haltende Ersatztorhüter Janis Blaswich hat nun selbst eine Absicherung. Nach dem Kreuzbandriss von Stammkeeper Peter Gulacsi verpflichtete RB Örjan Nyland. Der norwegische Nationaltorhüter steht gegen Hertha erstmals im Bundesliga-Kader.