Füllkrug: DFB-Team trotz WM-Aus in Vorrunde im Aufwärtstrend

Bremen - Niclas Füllkrug sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trotz des Ausscheidens bei der Weltmeisterschaft in Katar nach der Vorrunde in einem Aufwärtstrend. Es werde jetzt auch eine ähnliche Mannschaft sein, die das Ruder wieder rumreißen müsse, sagte der Stürmer des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen dem „Kicker“ (Montag). „Und ich finde - auch wenn sich das blöd anhört - dass wir beim DFB eigentlich schon in einer Phase sind, wo wir den Berg wieder hochgehen“, urteilte der 29-Jährige.

Einen konkreten Grund für seine Einschätzung konnte der Nationalspieler nicht benennen. „Das ist mein Gefühl. Vieles lief bei dem Turnier nicht optimal und auch unglücklich für uns. Wir haben zum größten Teil gute Spiele gemacht. Und dann waren es einfach die Details, die uns das Weiterkommen gekostet haben“, sagte Füllkrug.

Die WM in Katar war das erste große Turnier für den Bremer. In seinen bislang vier Länderspielen hat er drei Tore erzielt, darunter bei der WM gegen Spanien zum 1:1 und gegen Costa Rica zum 4:2-Endstand.