Füchse Berlin in Melsungen gefordert: „Sind brandgefährlich“

Berlin (dpa/bb) – - Die Füchse Berlin stehen in der Handball-Bundesliga vor einem schwierigen Auswärtsspiel. Am Sonntag müssen die Berliner bei der MT Melsungen antreten (14.00 Uhr/Sky). „Nominell haben sie eigentlich einen sehr starken Kader. Auf jeder Position haben sie einen internationalen Topspieler. Aber sie sind jetzt nicht gerade grandios in die Saison gestartet“, sagte Trainer Jaron Siewert.

Während die Füchse personell aus dem Vollen schöpfen können, plagen Melsungen schon jetzt wieder Verletzungssorgen. Dass die Hessen bisher hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben sind, macht sie für den Füchse-Coach aber umso gefährlicher. „Sie haben jetzt schon langsam Druck und müssen punkten. Und sie haben ja super Einzelspieler. Und wenn sie den Rhythmus miteinander bekommen, sind sie brandgefährlich“, sagte Siewert.

Deshalb erwartet der Coach von seinem Team wieder eine Topleistung. „Wir müssen unsere Stärken dagegensetzen“, forderte er. Vor allem die Fokussierung muss stimmen. Denn die Füchse hatten zuletzt zehn spielfreie Tage – ungewöhnlich lang. „Das ist auch eine große Gefahr. Der Konzentrationsabfall ist nach einem Spiel natürlich vorhanden. Dann muss man den Spannungsbogen wieder aufbauen, was natürlich im Drei-Tages-Rhythmus viel leichter fällt“, sagte Siewert.

Die freie Zeit haben die Füchse für das Feintuning im Training genutzt - besonders im Offensivspiel. „Wir haben schon eine gute Angriffsleistung, aber wir wollen dort noch ein bisschen flexibler werden und flüssiger spielen. Dass wir nicht so sehr vom Eins-gegen-Eins abhängig sind“, berichtete der Füchse-Coach.