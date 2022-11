Früher Anstieg von Grippefällen: Behrens lässt sich impfen

Eine Ärztin hält eine Spritze mit einem Wirkstoff gegen die Grippe in der Hand.

Hannover - In Niedersachsen gibt es nach Angaben des Landesgesundheitsamts (NLGA) einen außergewöhnlich frühen Anstieg der Influenza-Fälle. Um für die Grippeschutzimpfung zu werben, lässt sich die Gesundheitsministerin des Landes, Daniela Behrens (SPD), am Dienstag (14.00 Uhr) in Hannover gegen die Influenza impfen.

Das Landesgesundheitsamt hat seit Anfang Oktober bereits 619 Influenza-Fälle festgestellt. Im Jahr 2018 waren es zum gleichen Zeitpunkt erst 7 Fälle und ein Jahr später 21 Fälle. In den Jahren 2020 und 2021 war die Grippesaison vor dem Hintergrund der Corona-Schutzmaßnahmen laut NLGA sogar „quasi ausgefallen“. Das Amt weist allerdings darauf hin, dass es eine große Untererfassung der Grippe-Fälle gebe, weil längst nicht jeder Fall labordiagnostisch untersucht und gemeldet werde.

Eine Erklärung für den frühen Anstieg der Fallzahlen gebe es nicht, sagte ein NLGA-Sprecher. Allerdings könne sich eine geringere Immunität in der Bevölkerung bemerkbar machen, weil weniger Menschen nach den ersten Corona-Jahren einen natürlichen Schutz durch eine überstandene Grippe-Infektion haben. Auch ein vermehrtes Testen könne sich auf die Zahlen auswirken.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Grippeschutzimpfung für Menschen mit einem hohen Ansteckungsrisiko oder einem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Dazu zählen alle über 60-Jährigen sowie die Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen.