Frostiges Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf eine kalte Nacht einstellen. Der Samstag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes frostig und neblig. Vor allem in Nebelgebieten wird es stellenweise glatt. Meist bleibt es niederschlagsfrei. Es gibt Dauerfrost mit Temperaturen zwischen minus 3 und 0 Grad. In der Nacht zum Sonntag gehen die Temperaturen dann auf minus 8 bis minus 13 Grad zurück. Es gibt wenige Wolken, aber gebietsweise Nebel oder Hochnebel, teils mit Sichtweiten unter 150 Metern.