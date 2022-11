Frostiger Wochenstart in Berlin und Brandenburg erwartet

Berlin/Potsdam - Es bleibt frostig für die Menschen in Berlin und Brandenburg. Im Süden Brandenburgs wird bis zum Vormittag leichter Schneefall erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte. Zudem ist mit Frost bei -2 bis -4 Grad am Morgen zu rechnen. Im Verlauf des Montags soll der Himmel dann zunehmend auflockern bei Höchsttemperaturen zwischen 0 und 2 Grad. In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen -2 und -5 Grad - auch Glatteis ist zu erwarten. Auch am Dienstag bleiben die Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt bei Höchstwerten zwischen 0 und 4 Grad. Am Morgen kann es örtlich bei leichtem Regen zu Glatteis kommen.