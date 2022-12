Frostige Aussichten auf das Wochenende

Berlin - Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf Dauerfrost am Wochenende einstellen. Nach einer eisigen Nacht von bis zu minus 15 Grad startet der Freitagmorgen mit örtlichen Nebelfeldern und Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach bleibt es vor allem vom Havelland bis zum Berliner Raum stark bewölkt. Im Nordwesten Brandenburgs kann laut DWD auch mal die Sonne zum Vorschein kommen. Die Temperaturen liegen am Freitag zwischen minus vier und minus einem Grad.

In der Nacht zu Samstag ziehen wieder dicke Nebelfelder auf, die sich erst am Samstagmorgen auflösen. Es bleibt über den Tag trocken bei Temperaturen zwischen minus vier und minus einem Grad. In der Nacht zu Sonntag fallen die Temperaturen auf bis zu minus elf Grad. Auch der Sonntag verläuft niederschlagsfrei mit Temperaturen zwischen minus drei und minus einem Grad.