Frost und Nebel in Teilen Niedersachsens erwartet

Hannover - In der kommenden Herbstnacht ist in Niedersachsen vereinzelt mit Frost in Bodennähe und starkem Nebel zu rechnen. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann die Sichtweite in der Nacht zum Mittwoch durch den Nebel teilweise weniger als 150 Meter betragen. Dabei werden Tiefstwerte von bis zu 2 Grad im Raum Göttingen erwartet.

Tagsüber bleibt es am Dienstag bei maximal 15 Grad noch wechselhaft. Sonne und dichte Wolken wechseln sich ab. An der Küste soll es sowohl tagsüber als auch nachts vereinzelt schauern. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See frisch.