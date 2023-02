Frost und lokale Glätte in Berlin und Brandenburg

Ein Jogger läuft bei minus drei Grad an der Spree entlang.

Berlin/Potsdam - Frost und örtliche Glätte erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, beginnt der Tag mit Frost und lokalen Nebelfeldern, die sich im Laufe des Vormittags verziehen. Danach scheint die Sonne durch und es bleibt trocken - bei Höchsttemperaturen zwischen einem und drei Grad Celsius. In der Nacht auf Donnerstag kommt erneut Frost auf und der Himmel bleibt klar. Es werden Tiefstwerte zwischen minus fünf und minus neun Grad erwartet.

Der Donnerstag startet den Angaben zufolge mit viel Sonne, ab Mittag verdichten sich dann die Wolken. Dabei bleibt es den Tag über regenfrei. Die Höchstwerte klettern auf Temperaturen zwischen zwei und fünf Grad. In der Nacht wird es wechselnd bewölkt und weniger frostig - bei Temperaturen zwischen null und minus drei Grad.

Am Freitag verschwindet die Sonne wieder und es ziehen dichte Wolken auf. Es werden Höchstwerte um die fünf Grad erwartet. In der Nacht kommt es laut Vorhersage zu Regen und Schneeregen. Dabei kühlt es auf Temperaturen zwischen null und drei Grad ab.