Freiluftausstellung in Eisenach mit Bibel-Bildtafeln endet

Herbstlich färbt sich das Laub der Bäume an der Wartburg bei Eisenach.

Eisenach - Eine Freiluftausstellung mit Bibelmotiven des Stuttgarter Künstlers Willy Wiedmann ist in Eisenach am Sonntag letztmals zu sehen. Die rund 3000 großflächigen Bilddrucke der sogenannten Pilgerbibel säumen seit Mai den 1,7 Kilometer langen Weg von der Reuter-Wagner-Villa bis zum Elisabethplan unterhalb der Wartburg. Sie waren einer der Höhepunkte im nun ausklingenden Festjahr zur Erinnerung an die Bibelübersetzung Martin Luthers vor 500 Jahren auf der Wartburg. Ergänzend wurde eine Ausstellung zur Wiedmann-Bibel im Stadtschloss gezeigt.

Die Bildtafeln und Banner sollen nach ihrem Abbau neue Besitzer finden. Dies sei auch im Sinne der Nachhaltigkeit, hatte die Stadt mitgeteilt. Potenzielle Kaufinteressenten für die Motive können sich noch bis Dienstag (1. November) bei der Stadt melden.