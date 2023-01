Freilaufende Bulldoggen greifen Spaziergänger an

Diepholz - Zwei freilaufende Bulldoggen haben nach Polizeiangaben in Diepholz einen Spaziergänger angefallen und verletzt. Der 68-Jährige ging eine Straße entlang, als ihm ein Mann mit Kleinkind und den etwa 60 Zentimeter großen Hunden entgegenkam. Ein Hund sprang den Spaziergänger an, doch er konnte das Tier abwehren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der zweite Hund sprang ihm ins Gesicht und biss ihn in die Nase. Der Hundehalter habe sich nicht darum gekümmert und sei mit Kind und Hunden weitergegangen. Die Polizei bat nach dem Vorfall vom Dienstag um Hinweise auf den Hundebesitzer.