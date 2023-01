Frau von Regionalzug erfasst und gestorben

Erfurt - An einem Bahnübergang im Erfurter Stadtteil Stotternheim ist eine Fußgängerin von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Ersten Zeugenangaben nach soll sie trotz geschlossener Schranke am Sonntagnachmittag versucht haben, das Gleis zu überqueren, erklärte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Erfurt. Trotz Schnellbremsung kam der Zug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und stieß gegen die Frau. In der Bahn waren zu der Zeit 27 Fahrgäste, die alle unverletzt blieben. Die Strecke Sömmerda-Erfurt war am Sonntag wegen des Unfalls zeitweise gesperrt.