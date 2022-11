Frau schwer verletzt: Lebensgefährte unter Verdacht

Lamspringe - Bei einem gewalttätigen Streit ist im Landkreis Hildesheim eine Frau schwer verletzt worden. Als Tatverdächtiger gilt der Lebensgefährte der 50-Jährigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Hildesheim mitteilten. Der 41-Jährige soll seiner Partnerin bereits am Mittwochnachmittag in der gemeinsamen Wohnung bei dem Streit schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper zugefügt haben. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht. Akute Lebensgefahr bestand zunächst nicht.

Gegen den 41-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Er habe sich gegenüber der Polizei aggressiv und unkooperativ verhalten, hieß es.

Anwohner hatten am Mittwochnachmittag die Polizei informiert, als sie aus der gemeinsamen Wohnung des Paares in Lamspringe Lärm und Geschrei gehört hatten. Die Polizei traf den Angaben zufolge kurze Zeit später die verletzte Frau und den unter Alkoholeinfluss stehenden Mann in der Wohnung an.