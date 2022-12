Frau sagt im Armbrustschützen-Prozess aus

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Bremen - Im Prozess um die Schüsse aus einer Armbrust an einem Bremerhavener Gymnasium wird am Donnerstag (9.00 Uhr) die Zeugenaussage des Opfers erwartet. Die Schulsekretärin war bei der Tat im Mai lebensgefährlich verletzt worden. Der wegen versuchten Mordes angeklagte ehemalige Schüler des Gymnasiums hatte die Gewalttat zum Prozessauftakt im November am Landgericht Bremen weitgehend eingeräumt. Mit einer Armbrust soll er zwei Schüsse auf die Frau abgefeuert haben. Vor der Tat soll er zu ihr gesagt haben: „Sie waren damals auch immer frech zu mir.“ Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und überlebte nur durch eine Notoperation.