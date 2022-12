Frau nach Unfall mit Straßenbahn in Mainz gestorben

Mainz - Die Fußgängerin, die in Mainz von einer Straßenbahn erfasst worden ist, ist ihren schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 60-Jährige hatte am späten Freitagabend vor dem Hauptbahnhof eine Straße überquert und dabei offenbar die Bahn nicht bemerkt. Der Fahrer der Straßenbahn hatte den Angaben zufolge zwar noch geklingelt und eine Notbremsung eingeleitet, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. Zur Unfallursache werde in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Mainz ermittelt, teilte die Polizei am Sonntag mit.