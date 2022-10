Sprötau - Eine 26 Jahre alte Frau ist am Samstag bei einem Autounfall im Landkreis Sömmerda schwer verletzt worden. Sie sei in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkommen, wo ihr Auto gegen ein Verkehrsschild prallte, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Das Auto wurde auf ein Feld geschleudert und war nicht mehr fahrbereit. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.