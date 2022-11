Leipzig - Eine Frau ist am Freitag in Leipzig von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Wagen habe rechts abbiegen wollen und dabei die Fußgängerin mit einem Handwagen angefahren, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Unklar war demnach, ob die Frau die Fahrbahn überqueren wollte oder auf der Straße lief.