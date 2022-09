Frau hört nicht auf zu reden - Mann ruft die Polizei

Nußdorf/dpa - Weil seine Frau nicht aufgehört hat zu reden, hat ein Mann in Nußdorf im Chiemgau (Bayern) die Polizei gerufen. Während der nach Polizeiangaben "hörbar verängstigte" Mann mit den Beamten am Telefon sprach, flüchtete er durch Haus und Garten, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Bei seiner Flucht am Freitag folgte die Frau ihrem Mann allerdings und redete weiter auf ihn ein.

Laut Polizei war die Frau nach einem Volksfestbesuch "augenscheinlich stark alkoholisiert". Vor Ort konnte die Polizei eine räumliche Trennung des Paares für die Nacht als Kompromiss erreichen.