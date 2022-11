Frau findet über 800 Euro in Dessauer Bankautomaten

Dessau - Eine ehrliche Finderin hat am Mittwoch mehr als 800 Euro bei der Dessauer Polizei abgeliefert. Die 26-Jährige habe das Geld am frühen Mittwochnachmittag in einem Bankautomaten in der Franzstraße gefunden, teilte die Polizei mit. Demnach wollte die Frau gerade selbst Geld abheben. Nach den Angaben vom Donnerstag traf die Frau vor Ort keine Bankangestellten an und brachte den Fund daraufhin aufs Polizeirevier.