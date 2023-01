Hameln - Die Polizei hat in Hameln einen leblosen Mann aus der Weser geborgen. Die Beamten konnten vor Ort nur noch seinen Tod feststellen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Die Todesursache und Herkunft waren am Dienstagmorgen noch unklar. Eine Passantin hatte den im Fluss treibenden Mann entdeckt.