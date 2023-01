Frau bei Hausbrand nahe Cloppenburg schwer verletzt

Emstek - Bei einem Hausbrand in der Gemeinde Emstek (Landkreis Cloppenburg) sind vier Menschen verletzt worden. Eine 35 Jahre alte Frau wurde in der Nacht zum Montag von der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude gerettet. Sie erlitt nach Angaben der Polizei schwerste Verletzungen. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt, darunter zwei Erwachsene und ein Kind. Einer der Erwachsenen verletzte sich am Fuß, als er aus dem Haus sprang.

Alle vier wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Das Haus ist nach Angaben der Polizei so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnt werden kann. Was das Feuer ausgelöst hat, wird noch ermittelt.