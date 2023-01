Fischbach - Eine Frau, die seit fast 25 Jahren keinen Führerschein mehr hat, ist bei Fischbach (Landkreis Gotha) mit ihrem Auto in einen Graben gefahren. Die 74-Jährige blieb bei dem Unfall am Montagnachmittag unverletzt - dafür ermittelt die Polizei nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Warum die Frau mit ihrem Wagen von der Straße abkam, war zunächst unklar.