Frachter wegen Mängeln bei Abwasseraufbereitung festgesetzt

Brake - Wegen Mängeln an einer Aufbereitungsanlage für Schiffsabwässer hat die Wasserschutzpolizei in Brake einen Frachter vorerst im Hafen festgesetzt. Die Beamten verboten dem 67 Jahre alten Kapitän und seiner 21-köpfigen Besatzung vorerst mit dem Schiff auszulaufen, nachdem sie bei einer Umweltschutzkontrolle die Mängel festgestellt hatten. Die für kommenden Dienstag geplante Abfahrt des mit Holz beladenen Frachtschiffes in Richtung USA werde sich womöglich verzögern, teilte die Wasserschutzpolizei am Samstag mit.

Nach Angaben der Wasserschutzpolizei funktionierte die Aufbereitungsanlage für die Abwässer etwa aus dem Sanitärbereich des Schiffes nicht richtig. Mit der Anlage können demnach wie bei einer Kläranlage an Land die Schiffsabwässer gereinigt und ins Meer gepumpt werden. Die Wasserschutzpolizisten stellten zudem am Freitag fest, dass sich eine größere Menge Klärschlamm in der Anlage angesammelt hatte.

In Abstimmung mit der Berufsgenossenschaft Verkehr verfügte die Polizei, dass die Anlange wieder instand gesetzt und überprüft werden muss. Vor dem nächsten Auslaufen muss die Besatzung zudem Kenntnisse im ordnungsgemäßen Umgang mit der Anlage vorweisen.