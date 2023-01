Berlin - Die polnische Fotografin Joanna Piotrowska wird mit dem Ellen-Auerbach-Stipendium der Berliner Akademie der Künste geehrt. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. „Eine Fotografie nahe am Sein wird in Sorge und mit Humor gemacht. Das ist die Kunst der Joanna Piotrowska“, heißt es in der Begründung der Jury. Das Stipendium für herausragende internationale Fotografie wird aus dem Nachlass der Fotografin Ellen Auerbach (1906-2004) finanziert und alle zwei Jahre vergeben. Piotrowska soll es am 9. März in der Akademie der Künste erhalten, wie die Akademie der Künste am Donnerstag mitteilte.

Joanna Piotrowska wurde 1985 in Warschau geboren, derzeit lebt und arbeitet sie in London. Für ihre inszenierten Fotografien und Videos konzentriere sie sich auf zwischenmenschliche Beziehungen und deren körperlichen Ausdruck. Sie zeige Menschen in ihren Verstrickungen in gesellschaftliche Systeme und im Kampf gegen Manifestierungen von Macht, gegen emotionale Abhängigkeiten und menschliche Gewalt. Zu den Themen, die sie beschäftigen, gehörten Obdachlosigkeit, die Stellung von Frauen, die Rebellion von Mädchen und das menschlichen Bedürfnis nach Kontrolle und der Unterwerfung von Tieren.