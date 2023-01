Forschungsprojekt zu Glückspiel in Sachsen

Spielautomaten stehen in einer Spielbank.

Leipzig - In einem Forschungsprojekt soll das Glückspiel in Sachsen unter die Lupe genommen werden. Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie (IMW) soll untersucht werden, wie sich die wirtschaftliche Lage auf das Spielverhalten auswirkt und wie der Freistaat und die sächsischen Kommunen davon beeinflusst werden, wie Sachsenlotto am Montag mitteilte. Die Forschungen würden den wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen des Glücksspiels für eine gemeinnützige Mittelverwendung steigern, betonte Christian Growitsch, Institutsleiter des Fraunhofer IMW.