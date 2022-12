Forscherin Boetius zur „Hochschullehrerin des Jahres“ gekürt

Bremen - Die Bremer Meeresforscherin Antje Boetius (55) ist zur „Hochschullehrerin des Jahres“ ernannt worden. Mit der Auszeichnung würdigt der Deutsche Hochschulverband die Direktorin des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts sowie Professorin für Geomikrobiologie an der Universität Bremen für ihre Forschung und ihr Engagement. Boetius sei „eine Anwältin der Meere“, die auf eine enge internationale Zusammenarbeit dränge und engagiert für zukunftssichernden Klima-, Natur- und Umweltschutz werbe, teilte der Deutsche Hochschulverband am Montag mit.

„Ihr Talent, Erkenntnisse aus der Polar- und Meeresforschung allgemein-verständlich in die Breite der Gesellschaft zu tragen, ist beispielhaft“, sagte die Rektorin der Universität Bremen, Jutta Günther. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am 3. April 2023 in Berlin verliehen.