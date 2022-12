Flüssiges Glas tritt aus Hochofen aus: Ein Verletzter

Reyershausen - In Reyershausen (Landkreis Göttingen) ist in der Nacht zum Mittwoch flüssiges Glas aus einem Hochofen in einem Betrieb ausgetreten. Durch das Einatmen des dabei entstandenen Rauchs wurde ein Mensch verletzt, wie ein Sprecher der Polizei Göttingen am Mittwochmorgen sagte. Es sei ein größerer Einsatz von vier freiwilligen Feuerwehren, dem Rettungsdienst und der Polizei gewesen, der etwa eine Stunde andauerte. Der genaue Hergang des Vorfalls war am Morgen noch nicht bekannt. Als Grund für den Austritt des Glases vermutete die Polizei zunächst einen technischen Defekt.