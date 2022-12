Flughafen setzt neues System zum Schutz vor Vogelschlag ein

Schönefeld/Berlin - Zum Schutz vor Vogelschlag überwacht der Hauptstadtflughafen BER sein Gelände künftig mit einem neuen Radarsystem. Die Technologie erfasse rund um die Uhr Vogelbewegungen im Radius von zehn Kilometern, teilte die Flughafengesellschaft am Mittwoch mit. Mögliche Kollisionen von Vögeln mit startenden und landenden Flugzeugen sollen so vermieden werden. Die neue Technologie sei erstmalig an einem deutschen Flughafen im Einsatz, hieß es. Wenn Vögel in Triebwerke eines Flugzeugs gelangen, kann das zu Schäden führen und gefährlich werden. Bislang gab es laut Flughafengesellschaft auf dem Gelände des BER aber keine Gefährdung durch Vogelschlag.