Flüchtlingsunterkünfte: Land will Kostenpauschale erhöhen

Erfurt - Die Thüringer Landesregierung will zur Unterbringung von Flüchtlingen den Kommunen künftig Geld für Kapazitäten geben statt für belegte Plätze. Eine entsprechende Verordnung soll noch im Dezember geändert werden, teilte das Thüringer Migrationsministerium am Montag mit. Demnach werde die Kapazität durchschnittlich vorzuhaltender Plätze auf 11.000 festgesetzt. „In besonderen Jahren ist zudem eine weitere Aufstockung der Kapazitäten möglich“, hieß es in der Mitteilung.

Die Kostenpauschale soll „deutlich angehoben“ werden - um wie viel Euro, war aber noch unklar. Derzeit erhalten Kommunen vom Land 210 Euro pro belegten Unterbringungsplatz.

Außerdem will das Land Patronatserklärungen im Einzelfall für langfristige Mietverträge übernehmen, wenn Kommunen Unterkunftsplätze schaffen. Dies ermögliche etwa die Anmietung von Hotels oder Feriendomizilen.

Das Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch II soll zügig geändert werden, damit Steigerungen bei den Sozialkosten, die im Zuge der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen entstanden sind, vom Land übernommen werden können. Die bereits für das laufende Jahr bestehende Regelung soll damit um ein Jahr verlängert werden. Hintergrund ist, dass ukrainische Geflüchtete direkt Sozialleistungen erhalten und keinen Asylantrag stellen müssen.

Das Migrationsministerium kündigte an, dass ab Januar 2023 rund 12,5 Millionen Euro an die Thüringer Wohnungsunternehmen und private Wohnungseigentümer zur Ertüchtigung von Wohnraum für Geflüchtete ausgereicht werden sollen - zweckgebunden für drei Jahre.

Nach Ministeriumsangaben waren mit Stand vom Montag 31.165 Geflüchtete aus der Ukraine in Thüringen registriert. Man rechne in absehbarer Zeit mit bis zu 360 Menschen, die pro Woche nach Thüringen kommen. Das Landesverwaltungsamt wolle in den kommenden Wochen verstärkt Geflüchtete auf die Landkreise verteilen, hieß es. „Ziel ist, vom 23. Dezember bis 3. Januar keine weitere Verteilung von Geflüchteten vorzunehmen“, so das Ministerium.