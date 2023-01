Flucht vor der Polizei endet in Sackgasse

Bremen - Ein Autofahrer ist in Bremen vor der Polizei geflüchtet und gleich zweimal in eine Sackgasse gefahren. Dort nahmen die Beamten den 23-Jährigen am Sonntagfrüh vorläufig fest. Der junge Mann hatte keinen Führerschein und war betrunken, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte hatten den Fahrer anhalten wollen, nachdem er bei Rot über eine Ampel gefahren war. Der 23-Jährige stoppte zunächst, doch als die Beamten ausgestiegen waren, brauste er davon und fuhr kurz darauf in eine Sackgasse.

Als die Polizei ihn dort kontrollieren wollte, fuhr der 23-Jährige auf einen Beamten zu. Dieser rettete sich mit einem Sprung zur Seite. Die Polizei nahm erneut die Verfolgung auf. Der Fahrer fuhr dann zum zweiten Mal in eine Sackgasse und wurde dort gestoppt. Diesmal nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Das Auto gehörte einem Freund, der ebenfalls im Fahrzeug saß.

Der 23-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Gegen den ebenfalls betrunkenen 38 Jahre alten Halter ermittelt die Polizei wegen Fahrenlassens ohne Fahrerlaubnis.