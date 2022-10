Filmpreis der Stadt Hof für Regisseurin Aelrun Goette

Hof/Berlin - Die Berliner Regisseurin Aelrun Goette ist mit dem Filmpreis der Stadt Hof ausgezeichnet worden. Verliehen wurde die Auszeichnung am Donnerstagabend im Rahmen der Hofer Filmtage, wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte.

Seit Anfang Oktober läuft in den Kinos Goettes Film „In einem Land, das es nicht mehr gibt“. Sie wirft darin einen Blick auf die Modewelt der DDR mit ihren schillernden Gestalten. Aelrun Goette erzählt damit auch ihre eigene Geschichte: Geboren 1966 in Ostberlin, ging sie selbst ohne Abitur von der Schule ab und wurde Krankenschwester. Und auch sie wurde in den 80er Jahren auf der Straße in Ostberlin als Mannequin entdeckt und war auf dem Cover der DDR-Mode-Zeitschrift „Sibylle“.

„Ich wollte etwas über die im Westen fast unbekannte und glamouröse Welt der Mode in DDR-Zeiten erzählen“, hatte die Regisseurin kürzlich über den Film gesagt. „Ich habe gespürt, dass das Thema eine wunderbare Möglichkeit bietet, den Blick auf den Osten zu erweitern.“